Россияне атаковали маршрутку в селе Николаевка

1 ноября российские военные атаковали маршрутку в селе Николаевка (Николаевская сельская громада) Сумского района. В результате удара жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов «Флеш».



Как отмечается, БПЛА «Молния» принес FPV-дрон, который атаковал транспорт.





«Расстояние от границы с РФ 35 километров. БПЛА Молния принесла туда FPV, который атаковал транспорт. Приходим к тому, что у водителей маршрутов должен быть детектор FPV ну и конечно я в сотый раз напишу, что гражданские должны взаимодействовать с военными на предмет оповещения об угрозах БПЛА», — заявил Бескрестнов.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ ночью в субботу, 1 ноября, обстреляли прифронтовой город Славянск Донецкой области. Пострадавших среди местного населения нет.

