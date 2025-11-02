Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дело главаря «ЛНР» Пасечника до сих пор на подготовительном этапе
02 ноября 2025, 10:00

Дело главаря «ЛНР» Пасечника до сих пор на подготовительном этапе

Год назад, в октябре 2024 года, в Павлоградский городской районный суд прокуратура передала дело главаря группировки «ЛНР» Леонида Пасечника за организацию массовой принудительной мобилизации жителей Луганщины для войны против Украины, что является военным преступлением.

По данным следствия, Пасечник действовал в сговоре с российским руководством и подписывал «указы» об обеспечении принудительной общей мобилизации граждан Украины, нарушая нормы Женевской и Гаагской конвенций.

Он находится в розыске, его вызывают повестками в суд. За это время у него сменился защитник.
Из судебного реестра известно, что во время подготовительного заседания неоднократно объявлялся перерыв из-за неявки стороны защиты. Вскоре адвокат от центра бесплатной правовой помощи заявил о невозможности защиты обвиняемого, поэтому суд поручил назначить нового.

Дело до сих пор находится на подготовительном этапе, по крайней мере, решений о назначении дела к судебному разбирательству на момент публикации материала в реестре не было.

Ранее мы писали, что Леонид Пасечник с ноября 2017 года фактически служит российским интересам: именно тогда бывший офицер СБУ добровольно согласился занять кресло «и.о. главы ЛНР», предложенное оккупантами.

Через год Пасечник «победил» на псевдовыборах. Оказавшись во главе оккупационной администрации, Пасечник подписывал «документы», узаконивающие функционирование фейковых судов, «правоохранительных» структур. 21 февраля 2022 года Пасечник обратился к Путину с просьбой «признать независимость ЛНР». Спустя несколько дней был подписан так называемый «договор о дружбе и взаимопомощи» именно этот документ стал одной из формальных причин, которыми Москва прикрыла начало полномасштабного вторжения в Украину.

Затем он участвовал в подписании «договора» о присоединении оккупированных территорий Луганщины к России. А в 2023 году — по указке Кремля — организовал участие захваченных громад региона в российских «выборах» в Госдуму, а весной 2024-го в «выборах президента РФ».

Недавно марионеточный «глава ЛНР» продемонстрировал «заботу» о регионе: в Красном Луче оккупанты торжественно открыли мемориальный комплекс на реке Миус. Пасечник уже успел отчитаться о «восстановлении памяти», хотя под блестящей плиткой мемориала по-прежнему лежит правда о разрушенных городах, сломанных судьбах и полном подчинении региона чужой воле.

В Днепропетровской области, где рассматривают поступившие дела от Луганской областной прокуратуры, на запрос «Новостей Донбасса», подтверждают: военные преступления по статье 438 УКУ активно рассматривают с 2022 года.

По официальным данным Территориального управления Государственной судебной администрации в Днепропетровской области, только за 2024 год в суды поступило 12 новых производств.
Всего в 2024 году в области рассматривали 19 дел против 25 человек. Из них только одно дело завершилось приговором и осуждением. Остальные 18 до сих пор на рассмотрении.

Больше о том, почему тормозятся судебные процессы в делах о военных преступлениях, читайте в статье «”Проблемы возникают во время отключений света или интернета”. Почему тормозятся судебные процессы по делам о военных преступлениях».

