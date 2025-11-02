В Алчевске после атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции

Повреждена электроподстанция в Алчевске

Вечером 1 ноября в оккупированном Алчевске Луганской области произошла атака на электрическую подстанцию с применением дронов. В результате удара на объекте прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар.



По сообщениям местных жителей, без электроснабжения остались несколько районов города, в частности улицы Волгоградская и Сарматская, а также весь 60-й квартал. Очевидцы сообщают о перебоях с подачей электричества и полном отключении света в ряде домов.

Telegram-каналы, освещающие ситуацию в регионе, утверждают, что на месте аварии горело трансформаторное масло. На момент публикации официальных комментариев от так называемого «правительства ЛНР» не поступало. Тем не менее, по предварительным данным, объект получил значительные повреждения.



По имеющейся информации, удар дронов по подстанции в Алчевске привел к масштабному пожару и перебоям с электроснабжением не только в самом городе, но и в соседних населенных пунктах Луганской области.

Напомним, ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области РФ.