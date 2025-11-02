Бои за Покровск: город в серой зоне, но не сдан

Бои за Покровск. Скриншот

Российские войска усилили давление на Покровск. Значительная часть города оказалась в серой зоне, однако украинские защитники продолжают оборону, несмотря на сложную логистическую ситуацию.



По данным аналитиков проекта DeepState, российские подразделения пытаются продвинуться, и линия фронта фактически проходит через весь город. Это не означает, что территория потеряна — серая зона фиксируется, если на местности замечены вражеские группы или техника, но окончательного контроля враг там не имеет.

Снабжение города усложняется. По данным пропагандистских росСМИ, трасса из Павлограда якобы перерезана, однако на деле речь идет лишь об огневом контроле — обстрелах из артиллерии и дронов. Подвоз боеприпасов и ротация украинских подразделений продолжаются.



Расстояние между северным и южным участками серой зоны уже сократилось до трех километров. За сутки зафиксировано 48 попыток российских штурмов. Большое скопление вражеских сил и техники позволяет противнику разрушать жилые кварталы, но удержать эти территории им не удается.



Тем временем аналитики проекта «Справді» предупреждают: Кремль готовит очередную информационную провокацию. Россия может инсценировать «окружение» Покровска и объявить о «гуманном жесте» — временном прекращении огня и приглашении иностранных журналистов. Цель этой манипуляции — перегруппировать войска и использовать журналистов как заложников информационной игры.

Журналистам, которые согласятся на подобные «приглашения», грозит опасность стать жертвами кровавой провокации. Украина подчеркивает: любое посещение оккупированных территорий без разрешения Киева является нарушением украинского законодательства и международного права.



Подробнее о ситуации в Покровске смотрите в авторском видео журналистов «Новости Донбасса».

Напомним, Силы обороны Украины улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровска.