Повторная атака на порт Туапсе: повреждены объекты «Роснефти»

Туапсе атаковано дронами. Фото из открытых источников

В ночь на 2 ноября в Туапсе (Краснодарский край) была повреждена инфраструктура нефтяного терминала в результате атаки дронов. По сообщениям российских источников, несколько беспилотников поразили глубоководный причал и объекты нефтеналивного терминала компании «Роснефть».



В результате ударов были разрушены части сооружений и инфраструктуры терминала, а также повреждена надстройка палубы нефтеналивного танкера, на котором вспыхнул пожар. Экипаж судна эвакуировали.



Кроме того, взрывной волной выбило окна на железнодорожном вокзале и в жилых домах, однако, по данным местных властей, пострадавших нет.

Напомним, это уже вторая атака на порт в Туапсе. Ранее, 24 сентября, в результате операции морских дронов была временно остановлена работа нефтяных терминалов в Новороссийске и Туапсе.