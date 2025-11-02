За сутки россияне 11 раз обстреляли Донетчину: есть погибшие и раненые

Славянск. Последствия российской атаки. Фото: Славянская военная администрация

Всего за прошедшие сутки российские войска 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 185 человек, среди них 47 детей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, представив утренний оперативный отчет по региону на 2 ноября.

Покровский район: в Мирнограде погиб один человек. В Родинском — один человек погиб и еще один получил ранения, разрушен жилой дом.

Краматорский район: в Лимане поврежден многоквартирный дом. В Николаевке пострадали четыре многоэтажки и автомобиль. В Славянске разрушено предприятие. В Дружковке повреждены три дома и складское помещение.

В Константиновке погибли два человека, один ранен, разрушены восемь частных домов и две многоэтажки. Бахмутский район: в Северске погиб один мирный житель, повреждены пять жилых домов.

Напомним, три дрона «Герань-2» ударили по Славянску в ночь на 2 ноября.