«УЗ-3000»: стартует программа бесплатных путешествий по Украине

Фото: «Укрзализныця»

«Укрзализныця» присоединяется к программе Зимней поддержки, ранее анонсированной президентом Украины. Речь идет о новой инициативе «УЗ-3000» — каждый сможет выбрать железнодорожные маршруты общей протяженностью до 3 000 километров по Украине бесплатно.



Государственный железнодорожный оператор сообщил, что этой зимой самым важным станет возможность встретиться с близкими. Компания стремится к тому, чтобы родные могли увидеть своих защитников, а дети из прифронтовых районов получили шанс немного отдохнуть — в лагерях или вместе с семьями. Цель программы — сделать такие поездки доступными для всех.

Подробности инициативы будут обнародованы в ближайшее время. Пока же оператор объяснил, почему программа получила название «УЗ-3000»: три тысячи километров — это расстояние туда и обратно по самому протяженному на сегодняшний день маршруту внутри страны. Организаторы хотят, чтобы каждый мог открыть для себя всю Украину — от одного края до другого.



В компании также отметили, что в периоды повышенного спроса билеты бывает трудно приобрести. Программа «УЗ-3000» призвана разгрузить пассажиропотоки, стимулируя поездки в менее загруженные дни.



Запуск проекта планируется в самое ближайшее время. В завершение компания предложила пассажирам поделиться своими мечтами о путешествиях на 3 000 километров. Авторы самых вдохновляющих историй получат приятные подарки от «УЗ».