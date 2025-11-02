Берлин закрывает крупнейший центр для украинских беженцев

Крупнейший центр приема украинских беженцев на территории бывшего аэропорта «Берлин-Тегель». Фото: DW

Берлин постепенно сворачивает работу крупнейшего центра для украинских беженцев, расположенного на территории бывшего аэропорта «Тегель». По данным DW, полностью освободить пространство планируют к концу 2025 года.



Когда-то именно сюда прибывали первые поезда и автобусы с украинцами, которые спасались от войны. Сегодня здесь все еще живут около пяти тысяч человек, но их постепенно переселяют в другие приюты и общежития по городу — от северных районов до территории бывшего аэропорта «Темпельгоф».

Такое решение власти объясняют уменьшением потока новых беженцев и переходом к «децентрализованной модели» размещения — меньшим центрам в разных округах. По словам немецких властей, это позволит улучшить условия проживания и сделать помощь более гибкой.



На месте бывшего «Тегеля» планируется построить «Квартал Шумахера» и промышленный парк Urban Tech Republic. Проект оценивается примерно в 8 миллиардов евро и должен стать одним из символов «нового Берлина».

Приют полностью не исчезнет. Часть территории переоборудуют под современный центр приема беженцев на 2,6 тысячи мест — он продолжит работать как минимум до 2031 года.