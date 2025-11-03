Украина получила новые системы Patriot от Германии — Зеленский

Украина получила новые системы противоракетной обороны Patriot («Пэтриот»), закупленные при поддержке Германии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.



«Сегодня уже можно сказать, что есть хороший результат для нашей ПВО — Украина имеет теперь больше "Patriot". Я хочу поблагодарить канцлера Мерца, спасибо Германии и всем, кто помогает: наши договоренности — они выполнены. Есть еще "Петриоты" в Украине, включаем в работу. Конечно, для всей территории нашего государства нужно больше систем, чтобы закрыть ключевые объекты инфраструктуры, наши города, и мы будем и дальше работать, чтобы получить это. И причем не только на политическом уровне с государствами и лидерами, но и с производителями всех нужных систем ПВО, ракет к ним. Будут на следующей неделе встречи по данному вопросу, мы представили партнерам все расчеты, все возможные варианты, как обеспечить достаточно надежную ПВО», — заявил Зеленский.



Президент подчеркнул, что для эффективной защиты страны необходимо формировать многоуровневую систему противовоздушной обороны.



«А это и наша военная авиация, и есть решение по этому поводу и по "Грипенам" (Saab JAS 39 Gripen), и по французским самолетам, мы работаем по F-16. Также системы ПВО и ракеты к ним, развитие мобильных огневых групп и, конечно, приоритет сейчас — дроны-перехватчики. Количество перехватчиков на этот год будет таким, как определено государственным заданием. Важно, чтобы Силы обороны так же быстро и качественно вместе со всеми привлеченными институтами увеличивали количество обученных операторов дронов — соответствующую систему», — отметил Зеленский.



Ранее сообщалось, что США предоставят Украине разведданные для ударов по энергетической инфраструктуре в глубине территории России. Вашингтон просит союзников по НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.