Доброполье после обстрелов: разрушенный город под Покровском

Доброполье в Покровском районе после российских обстрелов. Скриншот

Доброполье в Покровском районе оказалось в непосредственной близости от зоны активных боевых действий. Вооруженные силы Украины укрепили позиции к востоку от Доброполья, в районе населенного пункта Шахово, где продолжают сдерживать наступление российских войск.

Последствия обстрелов в самом городе и его окрестностях заметны повсюду: разрушенные и поврежденные жилые дома, выбитые окна, обгоревшие фасады. Недавний масштабный ракетный удар пришелся по жилому району, вызвав новые разрушения и возгорания.



Обстановка остается напряженной: периодически фиксируются новые атаки и обстрелы. Местные жители рассказывают, что звуки артиллерии слышны почти ежедневно.