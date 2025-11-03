Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ

Скриншот: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины установила личность еще одного российского военного, причастного к жестоким пыткам украинских пленных. Речь идет о Владимире Полуполтинных — командире так называемого «6-го отдельного мотострелкового казачьего полка ЛНР», входящего в состав Южного военного округа России.



Следствие выяснило: 10 июня 2022 года этот офицер отдал своим подчиненным приказ — пытать украинских воинов, попавших в плен во время боев на восточном фронте. Но на этом зверства не закончились. Полуполтинных лично участвовал в издевательствах. По данным СБУ, во время одной из пыток он ножом вырезал на лбу украинского военнопленного букву Z — клеймо, которым оккупанты пытались унизить защитников Украины.



Известно, что Полуполтинных родом с временно оккупированной территории Луганской области. Еще в 2014 году он вступил в незаконные вооруженные формирования, контролируемые Россией. С начала полномасштабного вторжения продолжил служить в рядах оккупационных войск и участвовал в боях против украинской армии.

СБУ уже заочно объявила Полуполтинных о подозрении в совершении военных преступлений. Следователи собрали доказательства его личного участия в пытках и издевательствах над пленными, которые нарушают нормы международного гуманитарного права.

Напомним, всего в 2024 году в судах рассматривали 19 луганских дел против 25 человек. Из них только одно дело завершилось приговором и осуждением. Остальные 18 до сих пор на рассмотрении.