На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов

В ночь на 3 ноября подразделения Сил специальных операций Украины нанесли точные удары по объектам снабжения российской армии на временно оккупированной территории Луганской области.



В районе города Должанск было поражено место разгрузки горюче-смазочных материалов. Кроме того, неподалеку от села Роскошное один из подразделений ССО уничтожил склад материально-технического обеспечения оккупационных войск.



Как сообщили в ССО, теперь у оккупанта возник дефицит топлива и были нарушены логистические цепочки в рамках группировки войск РФ «Центр».

Как сообщалось, в ночь на 3 ноября в оккупированном Шахтерске прогремели взрывы. Российская ПВО не справилась с атакой дронов. Также оккупанты пытались сбить цели над Луганском.