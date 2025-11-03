На Донетчине часть жд-рейсов приостановлена: как теперь курсируют поезда

С конца октября поезда, прибывающие с западного направления в Краматорский район Донецкой области, доезжают не до конечной станции Краматорск, а останавливаются в Харьковской области.



Пассажиры массово отмечают, что уже 31 октября поезда дальнего назначения отправляются со станции в Изюмском районе Харьковской области. В целях безопасности пассажиров «Новости Донбасса» не называют станцию. В «Укрзализныце» указывают на возможный пункт назначения по факту обращения пассажиров. На данную станцию курсируют автобусы.



Также 3 ноября в службе пригородных поездов «Укразализныци» сообщили, что из соображений безопасности ограничение движения пригородных поездов в направлении Краматорска продолжает действовать — рейсы выполняются только до и из Славянска.



На участке Славянск — Краматорск движение временно приостановлено, однако перевозки обеспечиваются автотранспортом местных органов власти. Также временно прекращено движение поездов №6603 и №6604 Славянск — Райгородок. Между этими пунктами продолжают курсировать местные автобусы по расписанию.



Кроме того, остаются ограничения на направлении станции Демурино: временно не курсируют рейсы на участке Демурино — Чаплино.



На ряде маршрутов Донецкой области движение обеспечивается с помощью резервных тепловозов, из-за чего возможны опоздания на конечные станции. Пассажиров просят следить за информацией через громкоговорители на станциях и вокзалах.



«Движение пригородных поездов в регионе может оперативно меняться в зависимости от ситуации, поэтому пассажирам рекомендуется быть внимательными и слушать объявления на местах отправления», — сообщили в «Укрзализныце».



Как сообщалось, «УЗ» отменила три рейса пригородных поездов в Донецкой области на воскресенье, 26 октября. Тогда из-за повышенной опасности перестали курсировать поезда в Краматорск в Славянск, сообщили в пресс-службе перевозчика. 30 октября обстрелом была повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой Харьковской области.



Ранее руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин в интервью «Новостям Донбасса» отметил, что дорогу на Изюм он не рассматривает для массовой эвакуации, поскольку оккупант находится всего в 15–16 километрах со стороны Святогорска, и этот маршрут при желании полностью контролируется fpv-дронами и другими средствами. По его словам, эвакуация сейчас осуществляется по направлению Александровки, однако после Добропольского прорыва там уже фиксировались попытки fpv-атак. Единственной относительно безопасной остается дорога на Барвенково, но она находится в плохом состоянии, а путь до Харьковской области занимает около полутора часов.



Каплин подчеркнул, что основной поток людей сейчас выезжает поездами, и в случае остановки железнодорожного сообщения возникнет серьезная проблема, ведь в агломерации Константиновка, Дружковка, Алексеево-Дружковка, Славянск и Краматорск проживает около 208–212 тысяч человек. Он добавил, что дорога на Александровку проходит с задней стороны Краматорска и неудобна для Славянска. При этом, если говорить именно о Славянске, то единственным относительно безопасным направлением остается Барвенково, однако этот вариант не подходит, если железная дорога перестанет работать и ежедневно нужно будет эвакуировать по несколько тысяч человек.