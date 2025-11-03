Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
На Донетчине часть жд-рейсов приостановлена: как теперь курсируют поезда
03 ноября 2025, 15:49

На Донетчине часть жд-рейсов приостановлена: как теперь курсируют поезда

На Донетчине часть жд-рейсов приостановлена: как теперь курсируют поезда

С конца октября поезда, прибывающие с западного направления в Краматорский район Донецкой области, доезжают не до конечной станции Краматорск, а останавливаются в Харьковской области.

Пассажиры массово отмечают, что уже 31 октября поезда дальнего назначения отправляются со станции в Изюмском районе Харьковской области. В целях безопасности пассажиров «Новости Донбасса» не называют станцию. В «Укрзализныце» указывают на возможный пункт назначения по факту обращения пассажиров. На данную станцию курсируют автобусы.

Также 3 ноября в службе пригородных поездов «Укразализныци» сообщили, что из соображений безопасности ограничение движения пригородных поездов в направлении Краматорска продолжает действовать — рейсы выполняются только до и из Славянска.

На участке Славянск — Краматорск движение временно приостановлено, однако перевозки обеспечиваются автотранспортом местных органов власти. Также временно прекращено движение поездов №6603 и №6604 Славянск — Райгородок. Между этими пунктами продолжают курсировать местные автобусы по расписанию.

Кроме того, остаются ограничения на направлении станции Демурино: временно не курсируют рейсы на участке Демурино — Чаплино.

На ряде маршрутов Донецкой области движение обеспечивается с помощью резервных тепловозов, из-за чего возможны опоздания на конечные станции. Пассажиров просят следить за информацией через громкоговорители на станциях и вокзалах.

«Движение пригородных поездов в регионе может оперативно меняться в зависимости от ситуации, поэтому пассажирам рекомендуется быть внимательными и слушать объявления на местах отправления», — сообщили в «Укрзализныце».

Как сообщалось, «УЗ» отменила три рейса пригородных поездов в Донецкой области на воскресенье, 26 октября. Тогда из-за повышенной опасности перестали курсировать поезда в Краматорск в Славянск, сообщили в пресс-службе перевозчика. 30 октября обстрелом была повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой Харьковской области.

Ранее руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин в интервью «Новостям Донбасса» отметил, что дорогу на Изюм он не рассматривает для массовой эвакуации, поскольку оккупант находится всего в 15–16 километрах со стороны Святогорска, и этот маршрут при желании полностью контролируется fpv-дронами и другими средствами. По его словам, эвакуация сейчас осуществляется по направлению Александровки, однако после Добропольского прорыва там уже фиксировались попытки fpv-атак. Единственной относительно безопасной остается дорога на Барвенково, но она находится в плохом состоянии, а путь до Харьковской области занимает около полутора часов.

Каплин подчеркнул, что основной поток людей сейчас выезжает поездами, и в случае остановки железнодорожного сообщения возникнет серьезная проблема, ведь в агломерации Константиновка, Дружковка, Алексеево-Дружковка, Славянск и Краматорск проживает около 208–212 тысяч человек. Он добавил, что дорога на Александровку проходит с задней стороны Краматорска и неудобна для Славянска. При этом, если говорить именно о Славянске, то единственным относительно безопасным направлением остается Барвенково, однако этот вариант не подходит, если железная дорога перестанет работать и ежедневно нужно будет эвакуировать по несколько тысяч человек.

ТЕГИ

Прочее
ЖД-перевозки
Места
Краматорск

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
15:15
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
09:15
Военные преступления на Донбассе: десятки дел еще ждут приговоров
00:09
Оккупированные города Донбасса попали под обстрелы — куда ударили дроны
16:40
В Донецке фиксировали воздушную тревогу и отключения света
10:00
Дело главаря «ЛНР» Пасечника до сих пор на подготовительном этапе
08:55
В Алчевске после атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
16:30
Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц
15:20
После удара по ТЭС в Счастье Луганщина осталась без света
15:00
На оккупированной территории Запорожской области пропала 15-летняя девочка
12:21
Оккупанты создают церковно-военное образование для детей Донетчины
все новости
17:55
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
17:52
ВСУ остановили расширение присутствия войск РФ на севере Покровска и не дали перерезать дорогу на Родинское – ДШВ
17:27
Российская авиация ударила по Константиновке: повреждена многоэтажка
16:38
Украинские разведчики нанесли удар по системе ПВО России в Крыму
16:36
ВМС Украины ударили по элитному спецподразделению РФ на вышке «Сиваш»
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:49
На Донетчине часть жд-рейсов приостановлена: как теперь курсируют поезда
15:35
В Киеве задержали напавших на военного во время реабилитации
15:20
Доброполье после обстрелов: разрушенный город под Покровском
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
15:15
Оккупанты хранят тела своих военных на мясокомбинате в Мангуше
15:15
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
14:44
«Белые ангелы» эвакуировали 92-летнего мужчину из Константиновки
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
13:33
На видео попал момент, когда ФАБ-1500 отскочила от земли и взорвалась на соседней улице
13:00
Активность врага на Сумщине снизилась после переброски сил РФ
12:30
ВСУ поразили Саратовский НПЗ
11:53
Пакет технологій у кишені: чому iPhone 17 Pro Max став найрозумнішим смартфоном Apple (реклама)
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
все новости
ВИДЕО
Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState ВСУ остановили расширение присутствия войск РФ на севере Покровска и не дали перерезать дорогу на Родинское – ДШВ
03 ноября, 17:52
ВМС Украины ударили по элитному спецподразделению РФ на вышке «Сиваш» ВМС Украины ударили по элитному спецподразделению РФ на вышке «Сиваш»
03 ноября, 16:36
Доброполье в Покровском районе после российских обстрелов. Скриншот Доброполье после обстрелов: разрушенный город под Покровском
03 ноября, 15:20
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
03 ноября, 15:15
Эвакуация из «Белые ангелы» эвакуировали 92-летнего мужчину из Константиновки
03 ноября, 14:44
Момент взрыва авиабомбы. На видео попал момент, когда ФАБ-1500 отскочила от земли и взорвалась на соседней улице
03 ноября, 13:33

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор