Украинские разведчики нанесли удар по системе ПВО России в Крыму

Украинские разведчики поразили в оккупированном Крыму пункт управления С-400 «Триумф», радиолокатор и радиолокационную систему военных РФ.



Как сообщает Главное управление разведки, в ночь на 2 ноября мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали очередные дорогостоящие объекты системы российской ПВО на Крымском полуострове.



В результате удара по враждебному пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 «Триумф», который находился на боевой позиции, уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.



Также специалисты ГУР поразили аэродромный обзорный радиолокатор «АОРЛ-1АС» и РЛС П-18 «Терек» российской оккупационной армии.

В ночь на 3 ноября подразделения Сил специальных операций Украины нанесли точные удары по объектам снабжения российской армии на временно оккупированной территории Луганской области.