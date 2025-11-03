ВМС Украины ударили по элитному спецподразделению РФ на вышке «Сиваш»

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины поразили элитное спецподразделение ВС РФ, находившееся на буровой установке «Сиваш». Видео удара опубликовано на официальной странице ВМС Украины.



В результате операции были уничтожены вражеский расчет противотанкового ракетного комплекса и технические средства разведки и наблюдения российских оккупантов.



Пытаясь скрыть поражение, российские ресурсы распространили видео якобы уничтожения катера ВМС Украины боеприпасом «Ланцет». На деле украинские военные успешно применили дрон-камикадзе и нанесли точный удар по объекту противника.