Украинская армия продвинулась под Добропольем – ISW
03 ноября 2025, 18:35

Украинская армия продвинулась под Добропольем – ISW

ВСУ недавно продвинулись вблизи города Доброполье Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 2 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к западу от села Шахово.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 68 российских штурмов.

Напомним, что ВСУ остановили расширение присутствия войск РФ на севере Покровска и не дали перерезать дорогу на город Родинское Донецкой области.

