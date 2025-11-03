Штурмовые подразделения ВСУ продвинулись вперед в районе Добропольского выступа – Сырский

Ситуация в районе Добропольского выступа. Фото: карта DeepState

ВСУ увеличивают давление на Добропольском выступе. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, украинская армия продолжает освобождение и зачистку территории, что заставляет войска России распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе города Покровск.



«За прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступа на отдельных направлениях продвинулись вперед. В общей сложности за время операции освобождены 188 квадратных километров, 248,7 – зачищены от ДРГ противника. Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается», – сказал главком.

Напомним, что ранее аналитики ISW сообщили о продвижении украинских войск под городом Доброполье Донецкой области.