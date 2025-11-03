Атака на порт Туапсе: уничтожен корабль, загорелись несколько танкеров, половина – с нефтепродуктами

Последствия атаки на порт Туапсе. Фото: кадр из видео

Ночью 2 ноября 12 ударных БПЛА атаковали морской порт города Туапсе Краснодарского края РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».



В результате удара уничтожено малое судно «Норд». Загорелись: танкер Pollux под флагом Панамы, на борту 40 тысяч тонн нефтепродуктов; танкер Chai под флагом Либерии, на борту 56 тысяч тонн нефтепродуктов; танкер Coast buster под флагом Багамских островов, без груза; танкер «Сатурн» под флагом РФ, без груза.



Также повреждены оборудование причалов и транспортный трубопровод.

Напомним, что дроны в Туапсе поразили объекты нефтеналивного терминала компании «Роснефть».