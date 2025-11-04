В РФ закрыты шесть аэропортов и горит электроподстанция

В РФ закрылись шесть аэропортов. Скриншот

В России временно приостановлена работа шести аэропортов. Как сообщили в Росавиации, ограничены вылеты и прилеты в Уфе, Казани и Нижнекамске. Аналогичные меры также действуют в Нижнем Новгороде, Самаре и Тамбове.

Отмечается, что причиной ограничений на вылеты стала повышенная угроза атак беспилотников на российские регионы. В ночь на 4 ноября губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении не менее семи дронов.



Глава Волгоградской области заявил о возгорании на электроподстанции «Фроловская» после атаки БПЛА. Этот энергетический узел имеет ключевое значение для электроснабжения региона и передачи мощности от Волжской ГЭС в другие области России.

Напомним, ночью 2 ноября 12 ударных БПЛА атаковали морской порт города Туапсе Краснодарского края РФ. Уничтожены плавсредства, оборудование и транспортный трубопровод.