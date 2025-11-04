Дроны атаковали объекты «Лукойл» и «СИБУР» — зафиксированы взрывы и возгорания

В ночь на 4 ноября 2025 года беспилотниками был атакован нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области РФ. В результате удара на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

По опубликованным в соцсетях кадрам видно, как над Кстовом наблюдалось яркое красное зарево. Очаг возгорания находился в юго-восточной части промышленной зоны, где располагаются предприятия «Лукойл» и «СИБУР-Кстово». По предварительным данным, повреждения получила установка гидроочистки бензина Л-24/300, являющаяся важным элементом производственного цикла НПЗ.

Кроме того, беспилотники атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане. По данным местных властей, вследствие взрыва частично обрушился цех водоочистки.

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» уже становился целью беспилотных атак ранее в 2025 году. Пожар и возможные повреждения на предприятии отражаются на поставках топлива в часть Московского региона.