РФ запустила ракеты и 130 БПЛА: ПВО сбила 92 цели

ПВО сбила 92 БПЛА. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 4 ноября запустила семь ракет и 130 БПЛА по Украине. Украинская противовоздушная оборона сбила 92 дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 4 ноября (с 20:00 3 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области, шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области, а также 130 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — аннексированный Крым, около 80 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 92 БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке Украины.





Кроме того, зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БПЛА на 14 локациях.



Ранее мы писали, что в ночь на 3 ноября Россия совершила массированную воздушную атаку по территории Украины.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях