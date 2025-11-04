Армия РФ трижды атаковала Славянск: есть повреждения

Оккупационные войска за минувшие сутки, 3 ноября, обстреляли прифронтовой город Славянск в Донецкой области. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
«За прошедшие сутки враг трижды атаковал наш город с помощью БПЛА «Молния» и «Герань-2», — отметил он.
По словам Ляха, повреждены многоэтажные и частные дома, АЗС, учебное заведение, автомобили. Информации о пострадавших и погибших нет.
Ранее мы писали, что российские оккупанты утром во вторник, 4 ноября, атаковали Краматорскую громаду Донецкой области.
