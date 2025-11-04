Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Украине погибли 116 журналистов с начала войны
04 ноября 2025, 14:15

В Украине погибли 116 журналистов с начала войны

С момента начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 116 журналистов — как украинских, так и иностранных. Об этом сообщается в заявлении Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

«С начала российского вторжения в феврале 2022 года страна потеряла 116 представителей СМИ. Из них 18 человек погибли непосредственно во время выполнения профессиональных обязанностей. Среди погибших — не только украинские, но и иностранные репортеры», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Нацсовета, в российском плену до сих пор остаются как минимум 26 гражданских украинских журналистов, а также один журналист, который вступил в ряды Сил обороны Украины.

Национальный комитет Украины по сотрудничеству с Международной программой ЮНЕСКО по развитию коммуникации (IPDC) в День борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов обратился к международным партнерам с призывом привлечь внимание к масштабным преступлениям России против представителей украинских медиа.

Напомним, ПАСЕ учредила ежегодную церемонию памяти под названием Victory for Victoria — «Победа для Виктории», в честь украинской журналистки Виктории Рощиной, захваченной российскими военными, подвергшейся пыткам и погибшей в плену.

