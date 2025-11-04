Судья из Мариуполя, побывавшая в плену, рассказала итальянцам о насилии и преследованиях со стороны оккупантов

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
04 ноября 2025, 15:03

Судья Шевченковского районного суда Киева Юлия Матвеева, которую семь месяцев удерживали в российском плену, во время визита в Италию рассказала коллегам о нарушениях международного гуманитарного права и насилии со стороны оккупационных властей. Российские военные взяли в плен Матвееву, когда она работала судьей в Мариуполе.

Во время визита Матвеева представила украинскую систему правосудия и рассказала итальянским коллегам об условиях работы судов во время военного положения.

«В своем выступлении Юлия Матвеева поделилась личной историей пребывания в плену на временно оккупированной территории. Она отметила нечеловеческие условия содержания, факты физического и психологического насилия, а также попытки заставить ее перейти на сторону оккупационной власти», — сообщил пресс-центр судебной власти Украины.

Судья рассказала, что условия пребывания в российском заключении «были не просто ужасными — они были неприемлемыми».

«Россия и подконтрольные ей незаконные формирования грубо нарушают нормы Женевской конвенции по обращению с военнопленными, в отличие от Украины», — подчеркнула Матвеева.

После отказа от сотрудничества с оккупационными структурами судье было предъявлено безосновательное обвинение в посягательстве на «конституционный строй "ДНР"». Юлия Матвеева была освобождена в рамках обмена пленными.

Рассказывая о работе судебной системы в условиях войны, она отметила, что несмотря на постоянные обстрелы и разрушения, украинские суды продолжают осуществлять правосудие. По ее словам, за прошлый год рассмотрено 97% судебных дел — более 4,3 миллиона. Разрушено почти 160 зданий судов, а территориальная подсудность изменена для более чем 160 учреждений.

Сотни свидетельств о пытках и убийствах на Донбассе относятся к периоду 2014—2016 годов. По данным ООН, за это время погибли до двух тысяч гражданских лиц. Суды по преступлениям тех лет продолжаются до сих пор.

Прочее
судебная система Обмен пленными
Люди
Юлия Матвеева

