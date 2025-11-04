Судья из Мариуполя, побывавшая в плену, рассказала итальянцам о насилии и преследованиях со стороны оккупантов

Судья Шевченковского районного суда Киева Юлия Матвеева, которую семь месяцев удерживали в российском плену, во время визита в Италию рассказала коллегам о нарушениях международного гуманитарного права и насилии со стороны оккупационных властей. Российские военные взяли в плен Матвееву, когда она работала судьей в Мариуполе.



Во время визита Матвеева представила украинскую систему правосудия и рассказала итальянским коллегам об условиях работы судов во время военного положения.



«В своем выступлении Юлия Матвеева поделилась личной историей пребывания в плену на временно оккупированной территории. Она отметила нечеловеческие условия содержания, факты физического и психологического насилия, а также попытки заставить ее перейти на сторону оккупационной власти», — сообщил пресс-центр судебной власти Украины.



Судья рассказала, что условия пребывания в российском заключении «были не просто ужасными — они были неприемлемыми».



«Россия и подконтрольные ей незаконные формирования грубо нарушают нормы Женевской конвенции по обращению с военнопленными, в отличие от Украины», — подчеркнула Матвеева.



После отказа от сотрудничества с оккупационными структурами судье было предъявлено безосновательное обвинение в посягательстве на «конституционный строй "ДНР"». Юлия Матвеева была освобождена в рамках обмена пленными.



Рассказывая о работе судебной системы в условиях войны, она отметила, что несмотря на постоянные обстрелы и разрушения, украинские суды продолжают осуществлять правосудие. По ее словам, за прошлый год рассмотрено 97% судебных дел — более 4,3 миллиона. Разрушено почти 160 зданий судов, а территориальная подсудность изменена для более чем 160 учреждений.

Сотни свидетельств о пытках и убийствах на Донбассе относятся к периоду 2014—2016 годов. По данным ООН, за это время погибли до двух тысяч гражданских лиц. Суды по преступлениям тех лет продолжаются до сих пор.