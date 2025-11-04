В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»

На ВОТ Донецкой области провалилась инициатива «Пирог на четвертое». Иллюстрация, созданная ИИ.

Ни одна пекарня из оккупированной части Донецкой области не присоединилась к инициированной россиянами акции «Пирог на четвертое». Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».



Инициативу запустили в так называемой «51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армии». По задумке, местные пекари должны были испечь пироги для фронта, «чтобы создать атмосферу домашнего уюта» у российских солдат.



Однако в итоге пироги испекли лишь военные повара — и только для штаба части, где придумали акцию.



«В принципе, какое государство, таково и "единство"», — прокомментировали в движении сопротивления.



Напомним, в оккупированной Григоровке россияне требовали овощи на нужды «СВО».