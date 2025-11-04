Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
04 ноября 2025, 15:35

В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»

На ВОТ Донецкой области провалилась инициатива «Пирог на четвертое». Иллюстрация, созданная ИИ. На ВОТ Донецкой области провалилась инициатива «Пирог на четвертое». Иллюстрация, созданная ИИ.

Ни одна пекарня из оккупированной части Донецкой области не присоединилась к инициированной россиянами акции «Пирог на четвертое». Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».

Инициативу запустили в так называемой «51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армии». По задумке, местные пекари должны были испечь пироги для фронта, «чтобы создать атмосферу домашнего уюта» у российских солдат.

Однако в итоге пироги испекли лишь военные повара — и только для штаба части, где придумали акцию.

«В принципе, какое государство, таково и "единство"», — прокомментировали в движении сопротивления.

Напомним, в оккупированной Григоровке россияне требовали овощи на нужды «СВО».

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
Пирог на четвертое Пекарни на ВОТ Донетчины акции для оккупантов на ВОТ
Организации
Жовта Стрічка
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
10:47
В оккупированном Свердловске Луганской области беспилотник повредил жилой дом
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
15:15
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
09:15
Военные преступления на Донбассе: десятки дел еще ждут приговоров
00:09
Оккупированные города Донбасса попали под обстрелы — куда ударили дроны
16:40
В Донецке фиксировали воздушную тревогу и отключения света
10:00
Дело главаря «ЛНР» Пасечника до сих пор на подготовительном этапе
08:55
В Алчевске после атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
16:30
Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц
все новости
16:46
Операция «ГВЕР»: робот спас раненого бойца из оккупации
16:41
В Славянске произошла авария: спасатели деблокировали мужчину из искореженного автомобиля
15:50
РФ нанесла авиаудар по Доброполью: из-под завалов спасли пострадавшего
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
15:03
Судья из Мариуполя, побывавшая в плену, рассказала итальянцам о насилии и преследованиях со стороны оккупантов
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
14:28
Зеленский встретился с военными «Азова», которые защищают Добропольское направление
14:15
В Украине погибли 116 журналистов с начала войны
14:04
Нидерланды передали самолёты F-16 Румынии для обучения украинцев
14:03
Над островами Каховского водохранилища военные подняли флаг Украины
13:42
DeepState зафиксировал продвижение армии РФ в Покровске, Славянском районе и на Харьковщине
13:33
Из Германии экстрадировали фигуранта дела «Энергоатома»
13:25
На Донетчине военные уничтожили разведывательный дрон «Князь Вещий Олег» РФ
13:02
Россияне убили гражданских, шедших с белым флагом под Харьковом
12:59
В Украине увеличили период отключений света
12:53
ВС РФ активизировались под Константиновкой: впереди бои за город
12:13
Суд в Запорожье рассмотрит дело о военном преступлении in absentia
11:31
Настоятелю Святогорской лавры предъявлено новое подозрение — за пророссийские заявления
11:24
Десантники ВСУ ликвидировали 6 российских солдат в Покровске
10:58
Повреждены дома, админздания и машина: Филашкин показал последствия российских атак
все новости
ВИДЕО
Бронированная капсула НРК эвакуировала военного ВСУ. Операция «ГВЕР»: робот спас раненого бойца из оккупации
04 ноября, 16:46
Россияне атаковали Доброполью. Фото: ГСЧС РФ нанесла авиаудар по Доброполью: из-под завалов спасли пострадавшего
04 ноября, 15:50
Штаб «рубикона» в оккупированной Авдеевке. ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
04 ноября, 14:54
Флаг Украины установили над островами Каховского водохранилища. Фото: скриншот Над островами Каховского водохранилища военные подняли флаг Украины
04 ноября, 14:03
Оккупанты убили двух гражданских под Харьковом. Скриншот Россияне убили гражданских, шедших с белым флагом под Харьковом
04 ноября, 13:02
ДШВ ВСУ подрывают дом с оккупантами в Покровске. Десантники ВСУ ликвидировали 6 российских солдат в Покровске
04 ноября, 11:24

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор