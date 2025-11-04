В Славянске произошла авария: спасатели деблокировали мужчину из искореженного автомобиля

В Славянске Донецкой области 4 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасатели деблокировали мужчину из искореженного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и врезался в столб, в результате чего мужчина оказался зажатым в салоне автомобиля.



Спасатели с помощью гидравлического и шанцевого инструмента оперативно деблокировали пострадавшего мужчину 1980 года рождения и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.



Ранее мы писали, что 17 октября на трассе неподалеку от села Сухой Лиман произошла смертельная авария. В результате происшествия погибли двое военнослужащих в возрасте 34 и 36 лет.

