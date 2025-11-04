Операция «ГВЕР»: робот спас раненого бойца из оккупации

Бронированная капсула НРК эвакуировала военного ВСУ.

Операция «ГВЕР» — удивительное спасение раненого украинского воина из оккупированного населённого пункта. Видео обнародовали Сухопутные войска Вооружённых сил Украины.



Эвакуация проводилась с помощью наземных роботизированных комплексов. В операции участвовал Первый отдельный медицинский батальон совместно со смежными подразделениями.

Раненый боец продержался 33 дня. После шести неудачных попыток седьмая оказалась успешной. Роботизированная капсула преодолела 64 километра, из которых 37 — с повреждённым колесом. Миссия длилась 5 часов 58 минут.



Во время движения НРК подорвался на мине и попал под сброс дрона, однако бронированная капсула защитила бойца. Сейчас украинский военный проходит лечение.