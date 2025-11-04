ВСУ продвинулись вдоль автомагистрали на севере Купянска – ISW

Ситуация в Купянске. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись в городе Купянск Харьковской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 2 ноября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись вдоль автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев на севере города.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за минувшие сутки зафиксировали 14 боестолкновений.

