Зеленский рассказал о своей поездке в Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский на Покровском направлении. Фото: ОПУ

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую и Днепропетровскую области, в частности Покровске направление. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, он побывал в тех корпусах, которые защищают города Покровск, Мирноград и Доброполье.



«1-й корпус «Азов» Нацгвардии – именно Добропольское направление. Также были, в частности, в 4-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии, в 7-м корпусе ДШВ, в 25-й воздушно-десантной бригаде и в 414-й бригаде ударных беспилотных авиационных систем «Птицы Мадяра» ВСУ. Были все командиры Сил беспилотных систем. Все они вместе с другими нашими силами обеспечивают защиту в Покровском районе», – сказал Зеленский.



Президент отметил, что также пообщался с комбатами насчет неотложных потребностей.



«Больше всего – о беспилотниках. Это действительно ключевая сейчас составляющая боевой работы. Много деталей, но главное: дронов должно быть больше – всех типов дронов – и независимости в производстве дронов, нашей собственной независимости и действительно надежных партнеров Украины», – добавил он.

Напомним, что ранее стало известно о поездке Зеленского на Покровское направление.