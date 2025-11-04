Пожар и значительно поврежденный цех: в Генштабе ВСУ подтвердили удары по НПЗ и нефтехимическому заводу в России

Последствия удара по НПЗ в Кстово. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 4 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Зафиксировано попадание по территории объекта и пожар в районе цели. Степень поражения уточняется.



Максимальный объем переработки Нижегородского НПЗ составляет 18 миллионов тонн в год. Завод задействован в обеспечении российской армии.



Также украинские войска поразили АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» в городе Стерлитамак Башкортостан РФ. По предварительной информации, значительно поврежден один из цехов предприятия. Результаты поражения уточняются.



Предприятие является основным производителем компонентов авиационного керосина, используемых в производстве высококачественного авиационного горючего. Этот нефтехимический завод входит в российский холдинг «Росхим».

Напомним, что эти предприятия атаковали беспилотники.