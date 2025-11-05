Под огнем дронов: «Белые ангелы» вывезли людей из Ямполя

Люди в ожидании эвакуации.

На трассе у передовой полицейские «Белые ангелы» эвакуировали двух жителей, которые пешком вышли из фронтового Ямполя под Лиманом. Мужчина и женщина ждали помощь на обочине дороги — вокруг кружили российские дроны.



Когда группа выдвинулась на спасение, на их автомобиль нацелились беспилотники «Молния-2» и FPV. Остановиться было невозможно — риск попасть под удар слишком велик. По данным Генштаба, за сутки враг применил почти шесть тысяч дронов-камикадзе.



Со второй попытки людей удалось забрать. «Мы выскочили, а тут дроны летают. В Ямполе всё горит, мы еле выбрались», — рассказали спасённые.



Ещё одного человека «Белые ангелы» вывезли из Лимана, который ежедневно под обстрелами. Сейчас там остаётся около 2,9 тысячи жителей, а во всей Лиманской общине — более четырёх тысяч.