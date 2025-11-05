Во всех регионах Украины действуют графики отключений света

Из-за последствий российских обстрелов энергосистема Украины работает с перегрузкой. Сегодня во всех регионах страны действуют меры по ограничению потребления, сообщили в «Укрэнерго».



В большинстве областей введены почасовые графики отключений. С 07:00 до 22:00 также ограничена подача электроэнергии для промышленности и бизнеса.



На утро зафиксированы новые отключения в нескольких регионах, включая Сумскую область. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.



Потребление света остаётся стабильно высоким:



- С 07:00 до 21:00 в регионах действуют почасовые отключения в 1–2 очереди.



- До 22:00 не рекомендуется одновременно включать несколько мощных приборов.

В «Укрэнерго» предупреждают: ситуация может меняться. Следите за обновлениями на страницах вашего облэнерго.