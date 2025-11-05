Армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины 20 раз: повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 4 ноября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



Покровский район. В Доброполье ранены 2 человека, повреждены многоэтажка и 2 административных здания.



Краматорский район. В Райгородке Николаевской общины ранен человек, повреждена инфраструктура. В Славянске повреждены 8 частных домов и гаражи, обстреляна промзона. В Краматорске ранены 2 человека, поврежден дом; еще 1 дом поврежден в Беленьком. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден мотоцикл.





Бахмутский район. В Северске повреждены 9 домов.



Ранее мы писали, что 5 ноября российские войска трижды атаковали город Славянск Донецкой области.

