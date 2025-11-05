В Курской области РФ военнослужащие поразили ОТРК «Искандер» и элементы ПВО

В Курской области РФ ССО поразили ОТРК «Искандер» и элементы ПВО. Фото: ССО ВСУ

В ночь на 4 октября украинские военнослужащие поразили транспортно-заряжающую машину для ОТРК «Искандер» на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ССО ВСУ.



«Поражение произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ. Эта машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины», — говорится в сообщении.



Кроме того, военные сожгли радиолокационную станцию 1Л122 «Гармонь». РЛС несла дежурство вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ. Малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.



Ранее мы писали, что ночью 4 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области РФ.

