В Курской области РФ военнослужащие поразили ОТРК «Искандер» и элементы ПВО
05 ноября 2025, 11:33

В ночь на 4 октября украинские военнослужащие поразили транспортно-заряжающую машину для ОТРК «Искандер» на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ССО ВСУ.

«Поражение произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ. Эта машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, военные сожгли радиолокационную станцию 1Л122 «Гармонь». РЛС несла дежурство вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ. Малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и  сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания. 

Ранее мы писали, что ночью 4 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области РФ.

