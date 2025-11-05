Российская армия ударила по энергетическим объектам Донецкой области

Войска России нанесли удары по энергетическим объектам Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение



5 ноября графики почасовых отключений света применяются с 07:00 до 21:00 во всех регионах Украины.

Напомним, что 4 ноября армия РФ разным вооружением трижды атаковала город Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены дома и есть раненый.