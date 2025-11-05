Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Морпехи ВСУ показали ликвидацию российских лодок и пехоты на Днепре
05 ноября 2025, 11:51

Морпехи ВСУ показали ликвидацию российских лодок и пехоты на Днепре

Одна из лодок ВС РФ пытается укрыться от дрона ВМС Украины. Одна из лодок ВС РФ пытается укрыться от дрона ВМС Украины.

Военно-Морские Силы Украины опубликовали видео ликвидации российских лодок и пехоты на левом берегу Днепра. Кадры обнародованы в официальном Telegram-канале ВМС ВСУ.



Попадания зафиксировали беспилотники 30-го корпуса морской пехоты. На видео видно, как украинские дроны поражают как минимум три моторные лодки с российскими военными.

По данным Генштаба, на Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили три атаки врага в районе Антоновского моста.

Ранее также фиксировались неудачные попытки российских подразделений переправиться через Днепр и высадиться в Херсоне.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских войск составили около 900 человек.

