Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Туапсе остановлено производство и экспорт топлива после атаки беспилотников
05 ноября 2025, 15:32

В Туапсе остановлено производство и экспорт топлива после атаки беспилотников

В Туапсе остановлено производство и экспорт топлива после атаки беспилотников

Черноморский порт Туапсе в Краснодарском крае приостановил экспорт нефтепродуктов, а местный нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку сырья после атаки украинских беспилотников, произошедшей 2 ноября.

Как сообщило агентство Reuters, принадлежащий «Роснефти» Туапсинский НПЗ, экспортирующий значительную часть своей продукции, был вынужден остановить переработку на следующий день после ударов, поскольку повреждения получила портовая инфраструктура.

До инцидента планировалось увеличить объемы экспорта топлива из Туапсе в ноябре. По данным аналитиков, во время атаки в порту находились три танкера, предназначенные для загрузки нефти, дизельного топлива и мазута.

По состоянию на 5 ноября все суда были отведены от причалов и поставлены на якорь неподалеку от порта. Предприятие мощностью 240 тысяч баррелей в сутки производит нефть, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо.

Туапсинский НПЗ, который ранее также подвергался атакам беспилотников, ориентирован преимущественно на экспорт продукции в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.

Ранее мы писали, что ночью 2 ноября 12 ударных БПЛА атаковали морской порт города Туапсе Краснодарского края РФ. Уничтожены плавсредства, оборудование и транспортный трубопровод.

ТЕГИ

Места
Туапсе
Организации
Роснефть
Прочее
остановка производства
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
10:47
В оккупированном Должанске Луганской области беспилотник повредил жилой дом
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
15:15
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
09:15
Военные преступления на Донбассе: десятки дел еще ждут приговоров
00:09
Оккупированные города Донбасса попали под обстрелы — куда ударили дроны
16:40
В Донецке фиксировали воздушную тревогу и отключения света
10:00
Дело главаря «ЛНР» Пасечника до сих пор на подготовительном этапе
08:55
В Алчевске после атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
16:30
Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц
все новости
17:02
Рада одобрила выплату 50 тысяч гривен при рождении ребенка
16:52
Российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-500 на Константиновку: обрушилась часть многоэтажки
16:35
Российский обстрел Краматорска: увеличилось количество пострадавших
16:25
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
16:19
Десантники 95-й бригады зачистили Родинское от российских ДРГ
15:34
Российская авиация сбросила пять авиабомб на угольные предприятия Донетчины: они не функционируют
15:32
В Туапсе остановлено производство и экспорт топлива после атаки беспилотников
15:22
Украинские штурмовые подразделения продвинулись до 700 метров вблизи Доброполья
15:16
Оккупанты из артиллерии ударили по Константиновке: есть раненый и повреждения
15:07
В ВСУ рассказали об обороне Покровска и ситуации в городе
14:56
РФ атаковала журналистов 23 октября: единственный пострадавший Александр Колычев пережил пять операций
14:24
Мизулина и Шаман поженились в Донецке
14:23
В Украине ужесточают правила для должников: авто и недвижимость не продать без погашения долгов
14:14
СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары по Краматорску
14:02
Украинские войска отбросили российскую армию под Добропольем – DeepState
13:33
ВСУ контратакуют и добиваются успеха на одном из участков Донбасса
13:26
Из Алексеево-Дружковки экипаж «Белый ангел» эвакуировал семью с детьми
12:30
В Киеве изъяли обновлённый «Шахед», который мужчина вёз на крыше авто
12:02
Российский дрон ударил по Константиновке: погиб один человек
11:51
Морпехи ВСУ показали ликвидацию российских лодок и пехоты на Днепре
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по Константиновке. Фото: кадр из видео Российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-500 на Константиновку: обрушилась часть многоэтажки
05 ноября, 16:52
Россияне атаковали Константиновку. Фото: скриншот Оккупанты из артиллерии ударили по Константиновке: есть раненый и повреждения
05 ноября, 15:16
В Донецкой области продолжается эвакуация. Фото: скриншот Из Алексеево-Дружковки экипаж «Белый ангел» эвакуировал семью с детьми
05 ноября, 13:26
Одна из лодок ВС РФ пытается укрыться от дрона ВМС Украины. Морпехи ВСУ показали ликвидацию российских лодок и пехоты на Днепре
05 ноября, 11:51
Люди в ожидании эвакуации. Под огнем дронов: «Белые ангелы» вывезли людей из Ямполя
05 ноября, 10:20
Взрыв в Орле после удара ракеты. ВСУ нанесли повторный ракетный удар по ТЭЦ в Орле
05 ноября, 09:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор