В Туапсе остановлено производство и экспорт топлива после атаки беспилотников

Черноморский порт Туапсе в Краснодарском крае приостановил экспорт нефтепродуктов, а местный нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку сырья после атаки украинских беспилотников, произошедшей 2 ноября.



Как сообщило агентство Reuters, принадлежащий «Роснефти» Туапсинский НПЗ, экспортирующий значительную часть своей продукции, был вынужден остановить переработку на следующий день после ударов, поскольку повреждения получила портовая инфраструктура.



До инцидента планировалось увеличить объемы экспорта топлива из Туапсе в ноябре. По данным аналитиков, во время атаки в порту находились три танкера, предназначенные для загрузки нефти, дизельного топлива и мазута.



По состоянию на 5 ноября все суда были отведены от причалов и поставлены на якорь неподалеку от порта. Предприятие мощностью 240 тысяч баррелей в сутки производит нефть, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо.



Туапсинский НПЗ, который ранее также подвергался атакам беспилотников, ориентирован преимущественно на экспорт продукции в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.



Ранее мы писали, что ночью 2 ноября 12 ударных БПЛА атаковали морской порт города Туапсе Краснодарского края РФ. Уничтожены плавсредства, оборудование и транспортный трубопровод.