Десантники 95-й бригады зачистили Родинское от российских ДРГ
05 ноября 2025, 16:19

Десантники 95-й бригады зачистили Родинское от российских ДРГ

Удар дрона по группе РФ. Удар дрона по группе РФ.

В Донецкой области украинские десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили последние группы российских диверсантов, которые пытались закрепиться в городке Родинское. Об этом сообщила специальная корреспондента Юлия Кириенко.

По её словам, бойцы прибыли на подкрепление, чтобы расчистить населённый пункт, расположенный на пути к Покровску.

«Несколько групп ДРГ, общей численностью до 20 подо*ков, пытались закрепиться в пятиэтажках почти в центре городка. Вы видите, как они хорошо горят. Родинское полностью под контролем Сил обороны», — отметила Кириенко.

На опубликованном видео видно, как российские военные малыми группами по двое пытались просочиться в населённый пункт, но были замечены операторами дронов и сразу попали под удар беспилотников.

Аналитики проекта In Factum подтвердили ликвидацию отдельных групп противника, которые заходили в Родинское с южного направления.

Ранее Силы обороны Украины выявили в этом районе командный пункт РФ, после чего Воздушные силы ВСУ нанесли по нему точный авиаудар.

По данным Генштаба, на Покровском направлении за сутки украинские защитники остановили 52 штурмовые действия противника, включая попытки захвата Родинского.

