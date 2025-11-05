Российский обстрел Краматорска: увеличилось количество пострадавших

Утром российские войска нанесли удары ФАБ-250 по Краматорску. Количество раненых в результате утреннего удара увеличилось до шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



В ведомстве уточнили, что пострадали четыре женщины и два мужчины. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах города, трое из них находятся в средней степени тяжести.



Ранее мы писали, что 5 ноября, российские войска нанесли три удара по городу Краматорск в Донецкой области. Под обстрел попали спасательная часть и промышленная зона.

