Рада одобрила выплату 50 тысяч гривен при рождении ребенка

Верховная Рада поддержала закон о выплате 50 тысяч гривен при рождении ребенка. Документ №13532 направлен на повышение рождаемости и расширение поддержки семей в период беременности, родов и ухода за детьми, сообщил глава Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов.

Согласно закону одноразовая выплата при рождении ребенка составит 50 тыс. грн (сейчас — 41 280 грн); женщинам без страхового стажа предусмотрено 7 тыс. грн в месяц во время беременности и родов.

на уход за ребенком до года — 7 тыс. грн в месяц.

При выходе одного из родителей на работу: 8 тыс. грн в месяц для ухода за ребенком до 6 лет («єЯсла», «єСадок»). «Набор малыша» можно будет получить уже с 36-й недели беременности, а в 2026 году первоклассники получат «набор школьника» на 5 тыс. грн.

Отмечается, что новые выплаты начнут действовать с 1 января 2026 года, их размеры ежегодно определят в законе о Госбюджете.

