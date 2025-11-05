Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В сети появились фото ФАБ-500Т с обновлённым модулем УМПК
05 ноября 2025, 17:47

В сети появились фото ФАБ-500Т с обновлённым модулем УМПК

Российская авиабомба ФАБ-500Т с обновлённым модулем управления. Российская авиабомба ФАБ-500Т с обновлённым модулем управления.

В сети появились новые фотографии российской авиабомбы ФАБ-500Т с обновлённым модулем управления и планирования (УМПК). Снимки опубликовал военный Telegram-канал «Полковник ГШ».

На фото видно, что модуль получил изменённые управляющие поверхности: вместо прежних элевонов и стабилизаторов теперь установлены два полноценных элерона и руль направления. Такая схема, по оценке аналитиков, должна повысить манёвренность и точность бомбы.

Новая версия УМПК для неуправляемых авиабомб ФАБ-500Т.

Кроме того, на корпусе модуля заметна квадратная конструкция, похожая на антенну радиовысотомера, что может указывать на реализацию воздушного подрыва. Хотя такая модернизация удорожает изделие, она делает поражение целей более эффективным.

Ранее Defense Express сообщал, что Россия впервые применила редкие ФАБ-500Т с УМПК по Харьковской области.

ФАБ-500Т, которую российские оккупанты применили для удара по Харьковской области, июнь 2024 года.

Эти бомбы создавались для самолётов МиГ-25РБ и отличаются от стандартных ФАБ-500М62 меньшей массой взрывчатки (260 кг против 300 кг), но лучшей аэродинамикой.

Напомним, российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-500 на Константиновку. В результате удара обрушилась часть многоэтажного дома.

