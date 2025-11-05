Анджелина Джоли приехала в Херсон: визит в перинатальный центр и детскую больницу

Анджелина Джоли в херсонском медучреждении. Фото: most.ks

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Херсон в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку медицинской сферы в регионах, пострадавших от войны.

Фотографию с визита опубликовал, в частности, портал «Мост».



Джоли побывала в перинатальном центре и детской больнице, где пообщалась с врачами, матерями и детьми. Во время визита начальник Херсонской военной администрации вручил актрисе памятный коин «Херсон». По словам Ярослава Шанько, на монете изображена площадь Свободы — место, где во время временной оккупации горожане выходили на митинги против российских войск, а также стела на въезде в город.