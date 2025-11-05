В Сухопутных войсках прокомментировали ситуацию с охраной Анджелины Джоли

Анджелина Джоли. Фото из открытых источников

В Николаевской области сотрудники ТЦК остановили охранника голливудской актрисы Анджелины Джоли во время ее визита в Херсон.

Как сообщает ТСН.ua, источники в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подтвердили факт инцидента на юге страны. По их словам, действительно имело место «приглашение» охранника актрисы в ТЦК, однако речи о силовом задержании не идет.



«С Анджелиной Джоли все в порядке. Она действительно посещала территориальный центр комплектования и социальной поддержки, заехала туда и попросилась воспользоваться туалетом. Что касается ее охранника — он является офицером запаса.

Никто не применял к нему силу. Его пригласили зайти в ТЦК и установить личность, после чего он спокойно продолжил свои дела. Никаких проблемных ситуаций не возникло. Все происходило в рамках закона», — сообщил ТСН.ua высокопоставленный источник в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Херсон в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку медицинской сферы в регионах, пострадавших от войны.