«Укрпочта» закрывает отделение в Святогорске

Скриншот: t.me/igorsmelyansky

В Святогорске Донецкой области прекращает работу отделение «Укрпочты». Компания сообщила, что 7 ноября 2025 года отделение будет работать последний день и обратилась к пенсионерам с просьбой успеть получить свои пенсии.



«Пенсионеры, проживающие в Святогорске, получите свои пенсии до 8 ноября 2025 года в отделении „Укрпочты“. 7 ноября отделение работает последний день!» — говорится в объявлении.



Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский в своем Telegram-канале заверил, что все услуги компании будут обеспечены.

Ранее мы писали, что «Укрзализныця» временно ограничила движение поездов дальнего и пригородного сообщения в Краматорском направлении.