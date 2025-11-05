Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Новопавловское направление: ВСУ проводят перегруппировку, чтобы избежать окружения
05 ноября 2025, 21:54

Новопавловское направление: ВСУ проводят перегруппировку, чтобы избежать окружения

Новопавловское направление: ВСУ проводят перегруппировку, чтобы избежать окружения

Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку на Новопавловском направлении, чтобы избежать возможного окружения. При этом на карте боевых действий остаются как минимум два сложных участка — Покровский и Константиновский карманы.

Ситуация в районе Новопавловки остается напряженной. По последним данным, украинские подразделения меняют позиции, чтобы не попасть в кольцо. Это решение стало вынужденным, поскольку в последние дни российские войска активизировали наступление сразу на нескольких участках, стремясь прорвать дугу обороны и выйти к Новопавловке.

Сообщается, что населенный пункт Дачное, расположенный севернее линии фронта, вероятно, перешел под контроль противника. Там же зафиксировано присутствие российских штурмовых групп. Особенно тяжелые бои идут в районе Даниловки, где россиянам удалось закрепиться на окраине населенного пункта, используя тактику малых штурмовых групп.

Несмотря на большие потери, враг продолжает наступление, выполняя задачу Кремля — добиться успеха любой ценой. От Даниловки оккупанты пытаются продвигаться в сторону Вишневого, пользуясь недостаточной укомплектованностью отдельных украинских подразделений. Их продвижение идет вдоль дорог в направлении населенного пункта Гай — цель очевидна: перерезать логистику ВСУ.

На стыке Донецкой и Днепропетровской областей противник сохраняет инициативу и продолжает развивать успех. Одновременно остаются напряженными участки фронта в районе Покровска и Константиновки. В обоих направлениях противник стремится окружить украинские подразделения и перекрыть пути снабжения.

При этом свои резервы россияне сосредотачивают именно под Новопавловкой, пытаясь реализовать тактику «тысячи порезов» — одновременных атак по разным направлениям с целью отвлечь внимание Генштаба ВСУ от главного удара в районе Покровска.

На этом фоне украинские подразделения отмечают дефицит артиллерийских боеприпасов и разведывательных дронов, что осложняет корректировку огня и своевременное выявление вражеских групп. При этом противник действует согласованно, используя артиллерию и штурмовые группы малыми волнами.

Подробнее — в авторском материале журналистов «Новости Донбасса»

Напомним, бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске. 

