Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские бомбардировщики роняют бомбы на собственную территорию
05 ноября 2025, 22:21

Российские бомбардировщики роняют бомбы на собственную территорию

Российские бомбардировщики роняют бомбы на собственную территорию

С начала 2025 года российские бомбардировщики сбросили уже 128 авиабомб по регионам России и по оккупированным территориям Украины. По данным редакции, часть боеприпасов взорвалась вблизи линии фронта, однако несколько инцидентов произошли и внутри России — в Белгородской и Курской областях.

Там зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и случаи ранения мирных жителей. Причиной подобных происшествий называют «модернизацию» старых советских авиабомб. Чтобы противодействовать украинским системам ПВО, российская армия начала оснащать авиабомбы ФАБ специальными комплексами УМПК.

После такого обновления боеприпасы получают крылья и спутниковое наведение, что позволяет запускать их с территории России, не заходя в украинское воздушное пространство. Однако несовершенство этих систем часто приводит к тому, что авиабомбы не долетают до целей и падают на российской территории.

Российские власти стараются скрывать подобные случаи, а когда среди пострадавших оказываются мирные жители, ответственность перекладывают на «атаки ВСУ».  Эксперты отмечают, что российская авиация работает на пределе своих технических возможностей, и все больше признаков указывает на то, что пилоты нередко теряют контроль над вооружением, роняя старые чугунные бомбы на собственные и оккупированные территории.

Подробнее — в авторском материале журналистов «Новости Донбасса»

Напомним, в сети появились новые фотографии российской авиабомбы ФАБ-500Т с обновленным модулем управления и планирования (УМПК).

ТЕГИ

Прочее
российские бомбы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:22
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
19:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
18:02
Российские чиновники делят воду и стройки на оккупированном Донбассе
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
10:47
В оккупированном Должанске Луганской области беспилотник повредил жилой дом
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
09:15
Военные преступления на Донбассе: десятки дел еще ждут приговоров
00:09
Оккупированные города Донбасса попали под обстрелы — куда ударили дроны
16:40
В Донецке фиксировали воздушную тревогу и отключения света
10:00
Дело главаря «ЛНР» Пасечника до сих пор на подготовительном этапе
08:55
В Алчевске после атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
все новости
23:22
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
22:21
Российские бомбардировщики роняют бомбы на собственную территорию
21:54
Новопавловское направление: ВСУ проводят перегруппировку, чтобы избежать окружения
21:33
«Укрпочта» закрывает отделение в Святогорске
20:38
«Укрзализныця» временно ограничила движение поездов на Краматорском направлении
20:07
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
20:04
В Сухопутных войсках прокомментировали ситуацию с охраной Анджелины Джоли
19:31
На здание городского совета в Покровске вернули украинский флаг
19:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
18:42
Анджелина Джоли приехала в Херсон: визит в перинатальный центр и детскую больницу
18:02
Российские чиновники делят воду и стройки на оккупированном Донбассе
17:47
В сети появились фото ФАБ-500Т с обновлённым модулем УМПК
17:02
Рада одобрила выплату 50 тысяч гривен при рождении ребенка
16:52
Российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-500 на Константиновку: обрушилась часть многоэтажки
16:35
Российский обстрел Краматорска: увеличилось количество пострадавших
16:19
Десантники 95-й бригады зачистили Родинское от российских ДРГ
15:34
Российская авиация сбросила пять авиабомб на угольные предприятия Донетчины: они не функционируют
15:32
В Туапсе остановлено производство и экспорт топлива после атаки беспилотников
15:22
Украинские штурмовые подразделения продвинулись до 700 метров вблизи Доброполья
15:16
Оккупанты из артиллерии ударили по Константиновке: есть раненый и повреждения
все новости
ВИДЕО
Удар беспилотником в районе Донецка. Скриншот Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
05 ноября, 23:22
Российские бомбардировщики роняют бомбы на собственную территорию Российские бомбардировщики роняют бомбы на собственную территорию
05 ноября, 22:21
Новопавловское направление: ВСУ проводят перегруппировку, чтобы избежать окружения Новопавловское направление: ВСУ проводят перегруппировку, чтобы избежать окружения
05 ноября, 21:54
Анджелина Джоли. Фото из открытых источников В Сухопутных войсках прокомментировали ситуацию с охраной Анджелины Джоли
05 ноября, 20:04
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
05 ноября, 19:10
Анджелина Джоли в херсонском медучреждении. Фото: most.ks Анджелина Джоли приехала в Херсон: визит в перинатальный центр и детскую больницу
05 ноября, 18:42
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор