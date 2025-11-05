Российские бомбардировщики роняют бомбы на собственную территорию

С начала 2025 года российские бомбардировщики сбросили уже 128 авиабомб по регионам России и по оккупированным территориям Украины. По данным редакции, часть боеприпасов взорвалась вблизи линии фронта, однако несколько инцидентов произошли и внутри России — в Белгородской и Курской областях.



Там зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и случаи ранения мирных жителей. Причиной подобных происшествий называют «модернизацию» старых советских авиабомб. Чтобы противодействовать украинским системам ПВО, российская армия начала оснащать авиабомбы ФАБ специальными комплексами УМПК.

После такого обновления боеприпасы получают крылья и спутниковое наведение, что позволяет запускать их с территории России, не заходя в украинское воздушное пространство. Однако несовершенство этих систем часто приводит к тому, что авиабомбы не долетают до целей и падают на российской территории.



Российские власти стараются скрывать подобные случаи, а когда среди пострадавших оказываются мирные жители, ответственность перекладывают на «атаки ВСУ». Эксперты отмечают, что российская авиация работает на пределе своих технических возможностей, и все больше признаков указывает на то, что пилоты нередко теряют контроль над вооружением, роняя старые чугунные бомбы на собственные и оккупированные территории.



