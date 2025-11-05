Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
05 ноября 2025, 23:22

Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК

Удар беспилотником в районе Донецка. Скриншот Удар беспилотником в районе Донецка. Скриншот

В Донецке в результате ночных ударов беспилотников был поражен логистический хаб и склад БПЛА. По данным местных источников, взрывы прогремели поздно вечером 5 ноября в районе Донецкого аэропорта, где, по предварительной информации, находились беспилотники и боеприпасы.

После попадания началась детонация боекомплекта и масштабный пожар. Одновременно сообщения поступают из Ростова — там также вспыхнул склад боеприпасов, который тушат экстренные службы.

В местных пабликах сообщают, что реактивные беспилотники направляются в Миллерово, Чертково и Ростов через территорию Луганской области. Оккупационные власти Донецка официальных комментариев о масштабах повреждений и последствиях ударов пока не предоставили.

Напомним, в Туапсе остановлено производство и экспорт топлива после атаки беспилотников.

ТЕГИ

Места
Донецк
Прочее
Детонация боеприпасов атака беспилотников
@novosti.dn.ua

