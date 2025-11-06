ВСУ продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях – ISW

Ситуация вблизи Доброполья. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись в районе города Доброполье Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на северо-восток и юго-восток от села Шахово.



Также Силы обороны Украины недавно продвинулись на Днепропетровщине. Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в южной части села Алексеевка.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила 100 российских штурмов, на Александровском – 31.

Напомним, что украинские штурмовые подразделения продвинулись до 700 метров вблизи Доброполья.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко