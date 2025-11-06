Оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины

Иллюстрация, созданная ИИ.

На временно оккупированной части Донецкой области российские власти провели конференцию «Донецкие чтения-2025». Организатором выступило так называемое «представительство Российской академии наук в ДНР». Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов, среди участников значились «учёные» из России, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии — география, которая красноречиво отражает уровень и статус события.



Среди тем, представленных на конференции, — «Педагогические методы духовно-патриотического воспитания молодёжи на примере школьных уроков о спецоперации» и «Использование российских социальных сетей как инструмента формирования идентичности Донбасса».

«Такое "международное научное сотрудничество" хорошо демонстрирует реальное состояние науки, которую оккупанты насаждают на захваченных украинских территориях», — отметили в движении сопротивления.

Мероприятие проходило в замкнутом информационном пространстве, среди участников — государства, находящиеся в международной изоляции или не признанные миром.



Автор новости: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»