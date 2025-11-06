Дело о хищении 51 млн грн в «Укрзализныце» направлено в суд

Бывший председатель правления УЗ Евгений Кравцов. Фото: Олега Новикова

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о завладении более 50 млн грн АО «Укрзализныця».



Среди обвиняемых — бывший председатель правления УЗ Евгений Кравцов, экс-член правления Александр Скрипинский, предприниматель и так называемый «смотрящий» Станислав Лесников, а также ещё семь человек — действующие и бывшие должностные лица региональных филиалов и представители частных компаний.



По данным следствия, в 2018 году лидер организованной группы решил установить контроль над финансовыми потоками «Укрзализныци». С помощью связей в правительстве он добился назначения своих людей на руководящие должности, что позволило обеспечивать победу подконтрольных фирм в тендерах.



В 2018–2021 годах эти компании поставляли пневмоинструменты и запчасти по завышенным ценам. В результате «Укрзализныця» переплатила 51 млн грн, которые участники группы присвоили.

«В суд направлен обвинительный акт в отношении 10 участников организованной группы, в том числе бывших топ-чиновников и бенефициаров частных компаний», — сообщили в САП.

Расследование проводилось детективами НАБУ. Напомним, 10 сотрудников «Укрзализныци» подозревают в махинациях по продаже билетов.





Автор новости: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»